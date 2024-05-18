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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

التعليم: إتاحة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب في الخارج

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
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 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تحميل ورفع  ملفات الامتحانات على منصة أبناؤنا في الخارج، للصفوف (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثانى الثانوى)، وفقا للجدول الرسمى المعتمد الخاص بالامتحانات للفصل الدراسى الثانى  (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) لطلاب أبناؤنا فى الخارج، على أن يتم تحميل نسخ إلكترونية (PDF ) لملفات  من خلال الرابط:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/View?isDor2=False&classType=Class2
‏‎
كما يتم تحميل امتحانات الطلاب المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول عبر الرابط:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/View?isDor2=True&classType=Class1

وأكدت الوزارة على أهمية أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس)، وبعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى للملف على هيئة ملف (PDF) ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج، وذلك باستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، من خلال الرابط التالي:

‏ https://sabroadupload.emis.gov.eg

كما أكدت الوزارة أنه يتم عقد امتحانات أبناؤنا فى الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى (2023 - 2024)، بنفس الطريقة والإجراءات التى تم تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.

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