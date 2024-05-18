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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الانحاء حار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا  وفي الصباح الباكر  على اغلب الانحاء. 

كما يشهد السبت نشاط رياح  علي القاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والاتربة على الصحراء الغربية وعلى المناطق المكشوفة من جنوب سيناء  وجنوب البلاد .  

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39  للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال  الصعيد 42 للعظمي  والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغري 27 درجة .

حالة الطقس الارصاد درجات الحرارة