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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الإقليمي بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

5 أشخاص انحراف الطاره حادث إنقلاب سيارة ميكروباص