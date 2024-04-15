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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مستشفى كفر الشيخ العام تستقبل 4000 مريض طوارئ خلال إجازة عيد الفطر

مستشفى كفر الشيخ
مستشفى كفر الشيخ العام
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أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ عن ملخص آداء مستشفى كفر الشيخ العام خلال أيام عيد الفطر المبارك وماتلاه من أيام الأجازة.

واستقبلت مستشفي كفرالشيخ العام ، خلال أجازة أيام عيد الفطر المبارك، 4000 مريض بقسم الطوارئ و90 حادث سير و14 حالة تسمم، بالإضافة إلي إجراء 80 عملية جراحة من بينهم 30 عملية جراحية كبرى و13 عملية جراحية ذات مهارة،  فضلاً عن إستقبال وحجز 50 مريض باقسام الرعاية المركزة  .

كما استقبلت مستشفي كفرالشيخ العام، أيضاً 15 مريض مصاب بجلطة حادة بالقلب، وإجريت لهم  قسطرة قلبية وتركيب دعامات وخرجواجميعاً من المستشفى بحالة جيدة.

وقال بيان مديرية الصحة بكفر الشيخ ، أن وزير الصحة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، قد قام برفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات وزارة الصحة ، وأشرف ، والدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة والسكان بكفر الشيخ، علي خطة العمل خلال أجازة عيد الفطر المبارك ، بمتابعة و إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد مدير الطب العلاجى بالمديرية.

وأضاف البيان أنه ،بالتزامن مع إحتفالات عيد الفطر المبارك ، فقد تم رفع حالة الطوارئ فى مستشفى كفر الشيخ  العام ،كبري مستشفيات المحافظة ، برئاسة الدكتور حسين عبد الرازق مدير المستشفى.

أكد الدكتور  محمد شقوير  وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أن مستشفى كفرالشيخ العام قد أعدت خطة مسبقة للتعامل ،والاستعداد خلال تلك الفترة بعمل غرفة أزمات لمواجهة أي حدث طارئ، وتشكيل فريق الإنتشار السريع المكون من أطباء بمختلف التخصصات الحرجة لمواجهة الأحداث الطارئة داخل وخارج المستشفى في أي منطقة بالمحافظة.

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كفر الشيخ مديرية الصحة بكفر الشيخ مستشفي كفرالشيخ العام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ - أجازة عيد الفطر المبارك