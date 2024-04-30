ads
الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بوبو ومروان حمدي في قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي بالدوري

بيراميدز
بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة انبي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي  - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - يوسف أسامة  

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي. 

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة بينما يمتلك إنبي 29 نقطة في المركز الرابع. 

مباراة بيراميدز وانبي الدوري الممتاز الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش رمضان صبحي