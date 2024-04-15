صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين أولي جلسات الاسبوع عقب اجازة عيد الفطر المبارك، وزاد رأس المال السوقي بنحو 66.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المصريين، ليسجل في الختام 1.994 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 3.9%، ليغلق عند مستوى 29,616.47 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.36%، ليغلق عند مستوى 6,696.15 نقطة،وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 2.93%، ليغلق عند مستوى 9,584.51 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 2.97%، ليغلق عند مستوى 5,883.46 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 4.07% ليغلق عند 36,367.17 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 3.91%، ليغلق عند مستوى 12,637.66 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 186.9 مليون جنيه، 149.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 336.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 830.3 مليون سهم، من خلال 140.9 ألف صفقة منفذ