ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مسؤولون إسرائيليون: مجلس الحرب يدرس شن هجوم على منشأة إيرانية

هجوم إيران
هجوم إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين إسرائيليين اليوم الاثنين أن  مجلس الحرب الإسرائيلي مصمم على الرد على هجوم إيران وأعضاؤه يناقشون توقيت الرد ونطاقه.

و قال مسؤولين إسرائيليين إن  مجلس الحرب يدرس خيارات دبلوماسية لزيادة عزلة إيران على المسرح العالمي.

و اضاف مجلس الحرب  انه يدرس شن هجوم على منشأة إيرانية كرسالة لكنه سيتجنب التسبب في وقوع إصابات.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية، أي تواصل مسبق لطهران لأي تفاهم مع أي جهة أخرى بشأن ردها على الهجوم الذي شنته على إسرائيل، والذي كان رداً على استهداف الأخيرة لقنصليتها في دمشق قبل أكثر من أسبوعين.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مصدر إيراني مطلع أن طهران أرسلت رسالة إلى واشنطن عبر دول من بينها قطر وتركيا وسويسرا، تحدثت عن يوم الهجوم المقرر على إسرائيل

سؤولين إسرائيليين مجلس الحرب الإسرائيلي إيران هجوم إيران