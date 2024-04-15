مسؤولون إسرائيليون: مجلس الحرب يدرس شن هجوم على منشأة إيرانية

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين إسرائيليين اليوم الاثنين أن مجلس الحرب الإسرائيلي مصمم على الرد على هجوم إيران وأعضاؤه يناقشون توقيت الرد ونطاقه.

و قال مسؤولين إسرائيليين إن مجلس الحرب يدرس خيارات دبلوماسية لزيادة عزلة إيران على المسرح العالمي.

و اضاف مجلس الحرب انه يدرس شن هجوم على منشأة إيرانية كرسالة لكنه سيتجنب التسبب في وقوع إصابات.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية، أي تواصل مسبق لطهران لأي تفاهم مع أي جهة أخرى بشأن ردها على الهجوم الذي شنته على إسرائيل، والذي كان رداً على استهداف الأخيرة لقنصليتها في دمشق قبل أكثر من أسبوعين.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مصدر إيراني مطلع أن طهران أرسلت رسالة إلى واشنطن عبر دول من بينها قطر وتركيا وسويسرا، تحدثت عن يوم الهجوم المقرر على إسرائيل