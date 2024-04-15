الداخلية تهيب بالأجانب والمقيمين التوجه لإدارة الجوازات للحصول علي كارت الاقامة

أهابت وزارة الداخلية بكافة الأجانب التوجه لإدارة الجوازات لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي حيث ناشدت وزارة الداخلية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بالتوجه لإدارة الجوازات لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم.

كما اشارت الوزارة الي الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة التوجه لإدارة الجوازات للحصول على كارت الإقامة

حيث منح رئيس الوزراء مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم حتى الثلاثين من يونيو

حملة "سارع بتصحيح أوضاعك بمصر" تهيب بالأجانب المقيمين بضرورة التوجه لإدارة الجوازات لتقنين أوضاعهم.

حيث يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المصرية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.