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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مصادر: إيران أبلغت واشنطن بموعد هجومها على إسرائيل

ايران
ايران
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أكد مصدر إيراني مطلع، أن بلاده أبلغت واشنطن عبر قطر وتركيا وسويسرا باليوم المقرر لتنفيذ الهجوم على إسرائيل.
وأضاف المصدر، بحسب وكالة رويترز، أن إيران أكدت أن الهجوم سيتم بطريقة تؤدي إلى تجنب استدعاء الرد.
وبدأت إيران عملية "الوعد الحق" على إسرائيل السبت الماضي ضمن الرد على استهداف قنصليتها في سوريا، مستخدمة مئات الصواريخ الكروز والباليستية والمسيرات لاستهداف عدة مناطق في إسرائيل.
واستهدفت إيران قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين قالت إنه تم من خلالها استهداف القنصلية في دمشق، مشيرة إلى أن هجومها نجح في تحقيق نصف أهدافه.

مصادر إيران واشنطن موعد هجوم إسرائيل