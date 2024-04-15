ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

كشف ملابسات واقعة مقتل مالك محل زيوت بالقليوبية وإصابة شقيقه

كشف ملابسات واقعة
كشف ملابسات واقعة مقتل مالك محل زيوت بالقليوبية وإصابة شقيقه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مالك محل تغيير زيوت "توفى إثر إصابته" بجروح متفرقة - شقيقه سائق "مُصاب بجروح متفرقة") .

وبسؤال المُصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما و(سائق ، مقيم ذات العنوان) لخلافات بينهم تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه وشقيقه بـ (عصا خشبية تخلص منها) مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة شقيقه . 
 عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وزارة الداخلية القليوبية