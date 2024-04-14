مازن هشام وجوهر والطيب يتأهلون لنصف نهائي بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

تأهلت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا للدور قبل النهائي من بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش، بعد فوزها على ندى عباس المصنفة الثامنة بنتيجة 3-0 فى مباراة الدور ربع نهائى.

كانت نتيجة الأشواط 11-3, 11-1, 11-4 .

وفازت نور الطيب المصنفة الثالثة على سلمي هاني المصنفة السادسة عالميا بنتيجة 3-0

وجاءت نتيجة الأشواط 11-9, 11-7, 11-6 .

كما فاز مازن هشام المصنف الرابع على يوسف إبراهيم بنتيجة 3-2 .

كانت نتيجة الأشواط 6-11, 11-9, 11-7, 1-11, 11-8 .



وتقام بطولة بلاك بول خلال الفترة من 11 إلي 16 إبريل على ملاعب بلاك بول.