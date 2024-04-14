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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مازن هشام وجوهر والطيب يتأهلون لنصف نهائي بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

مازن هشام
مازن هشام
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تأهلت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا للدور قبل النهائي من بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش، بعد فوزها على ندى عباس المصنفة الثامنة بنتيجة 3-0 فى مباراة الدور ربع نهائى. 
كانت نتيجة الأشواط 11-3, 11-1, 11-4 .

وفازت نور الطيب المصنفة الثالثة على سلمي هاني المصنفة السادسة عالميا بنتيجة 3-0 
وجاءت نتيجة الأشواط 11-9, 11-7, 11-6 .

كما فاز مازن هشام المصنف الرابع على يوسف إبراهيم بنتيجة 3-2 .
كانت نتيجة الأشواط  6-11, 11-9, 11-7, 1-11, 11-8 .

وتقام بطولة بلاك بول خلال الفترة من 11 إلي 16 إبريل على ملاعب بلاك بول.

مازن هشام اسكواش بطولة بلاك الدولية للاسكواش