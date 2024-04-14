كييف: بلدات أوكرانية تعرضت لقصف روسي بالمدفععية والهاون في الساعات الأخيرة

أفادت الإدارة العسكرية لإقليم سومي في شمال أوكرانيا بتعرض عدة مجتمعات محلية وست بلدات سكنية لقصف من الجيش الروسي باستخدام المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون خلال الساعات الأخيرة.

ووفقًا للبيان الصادر اليوم الأحد، شن الروس ست هجمات قصف على المناطق الحدودية والبلدات في إقليم سومي، حيث تم تسجيل 33 انفجارًا. وتضمنت البلدات المستهدفة بلدات ميكولايفكا وميروبيليا وكراسنوبيليا وسفيسا.

وأفاد البيان بأن بلدة ميكولايفكا تعرضت لقصف بالمدفعية ما أسفر عن سبعة انفجارات، في حين تعرضت مجتمع سفيسا للقصف بقاذفات الصواريخ المتعددة مما تسبب في تسجيل 5 انفجارات. وفي بلدة ميروبيليا، ألقى الروس ثلاثة ألغام على البلدة مما تسبب في ستة انفجارات.

وأشار البيان إلى تنفيذ الروس لـ 21 هجومًا مدفعيًا على المناطق الحدودية وبلدات سومي خلال اليوم السابق، حيث استخدموا المروحيات والطائرات المسيرة والمدفعية وقذائف الهاون، وتم تسجيل حوالي 118 انفجارًا.