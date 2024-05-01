"المرصد الأورمتوسطي" يطالب بهيئة تحقيق خاصة بشأن ما يحدث في قطاع غزة

طالب مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، بوجود هيئة تحقيق خاصة فيما يحدث في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال محمد المغبط - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" من (بيروت) اليوم الأربعاء - إنه يجب الكشف عن المقابر الجماعية في غزة، حيث تم توثيق نحو 140 مقبرة، مضيفا أنه كلما طال الوقت كلما صعب توثيق هذه المقابر، وبالتالي زادت نسبة إفلات المجرمين من العقاب.

ولفت إلى أن إسرائيل تمنع هيئات التحقيق الدولية من دخول قطاع غزة، داعيا إلى أن يتم إدخال هيئات التحقيق عبر الأمم المتحدة؛ لأنها أكثر منظمة موثوق بها على الصعيد الدولي، وهناك منظمة أخرى موثوق بها وهي اللجنة الدولية الصليب الأحمر.

وأكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه من الضروري إدخال فرق وهيئات التحقيق الدولية لقطاع غزة؛ لأنه لا يمكن الوثوق بأن إسرائيل المتهمة بارتكاب هذه الجرائم أن تقوم هي بالتحقيق، مشددا على أن إسرائيل لا تتعاون مع أي جهة دولية تريد محاسبتها، موضحا أن عدم السماح بإدخال هذه اللجان والهيئات هو قرينة على أن إسرائيل قد ارتكبت هذه الجرائم.

وقال محمد المغبط، إن الذي يثبت أن هناك نية للإبادة الجماعية في غزة هو أنه عند فتح هذه المقابر الجماعية، حيث تم توثيق العديد من الجثث مكبلة الأيدي، أي تم قتلهم وهم سجناء بغض النظر عما كانوا مدنيين أو عسكريين.

وأشار إلى أنه وحسب اتفاقيات جنيف عند الاعتقال لا يجوز القتل خارج نطاق القانون ولا يجوز التعذيب، وقال: "إننا نتحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهو ما يندرج ضمن إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية"، لافتا إلى أن دور محكمة العدل الدولية هو أن تتحقق من مدى التزام إسرائيل باتفاقيات منع الإبادة الجماعية.