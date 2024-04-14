موسكو: رحلات السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة مستمرة دون تغيير

بدأت شركة الطيران المدني الروسية، صباح اليوم، في استئناف رحلاتها المؤجلة إلى مصر والإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب الهجوم الجوي الإيراني على الكيان الإسرائيلي والذي حدث أمس واستمر حتى فجر اليوم.

وأعلنت شركة ايروفلوت الروسية عن عودة تسيير رحلاتها الجوية إلى مصر والإمارات، والتي تم تأجيلها بسبب الهجوم الإيراني الليلي على إسرائيل، موضحة إنه خلال فترة انتظار المغادرة، تم تزويد الركاب بالخدمات وفقًا للوائح الطيران الفيدرالية، حيث غادرت أولى الرحلات المؤجلة برقم SU 424 من موسكو إلى الغردقة في الساعة 08:59 صباحا من مطار شيريميتيفو بعد تأخير 8 ساعات.

ووفقًا للجدول الزمني، من المفترض أن تكون قد غادرت رحلة أخرى من موسكو إلى الغردقة برقم SU 422، في الساعة 10:30، بتأخير ساعتين عن الوقت المحدد، وفي الوقت نفسه، ستغادر الطائرة SU 426 مطار شيريميتيفو متجهة إلى شرم الشيخ، كما تم الإعلان عن التسجيل للرحلات الجوية من موسكو إلى دبي SU 524 وSU 520، والتي تم تأجيلها حتى الساعة 11:00 صباحا، ومن المقرر أن تنطلق رحلة الطائرة SU 530 إلى أبوظبي في تمام الساعة 11:15 بدلاً من 09:15 حسب الجدول الزمني.

وفقًا للوحة نتائج المطار عبر الإنترنت، تواصل شركات الطيران الأخرى رحلاتها إلى مصر والإمارات العربية المتحدة وفقًا للجدول الزمني أو مع تأخيرات طفيفة عن الوقت المحدد، وعلى وجه الخصوص، أقلعت رحلة طيران AZUR ZF 907 من فنوكوفو إلى الغردقة في الساعة 02:58، مع تأخير ساعة ونصف، وقامت طائرة طيران البحر الأحمر (4S 3114) بنقل الركاب إلى شرم الشيخ من شيريميتيفو في الساعة 02:56، في الوقت المحدد تقريبًا.

كما أقلعت طائرة شركة AZUR air (رحلة ZF 915) وشركة المصرية العالمية للطيران (UJ 704) من سان بطرسبرغ إلى شرم الشيخ في الموعد المحدد صباح اليوم.