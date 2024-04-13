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الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

درة ناعية شيرين سيف النصر: "كانت نموذجًا للرقة والجمال"

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
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نعت الفنانة درة، الفنانة شيرين سيف النصر، التي وافتها المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 57 عامًا.

كتبت درة عبر حسابها بموقع "X": «كانت نموذجا للرقة والرومانسية والجمال وقدمت أدوارا ظلت في وجداننا حتى الآن من ينسى امير الظلام ومين اللي ما بحبش فاطمة وداعا شيرين سيف النصر.. الله يرحمها».

نبذة عن شيرين سيف النصر

تخرجت شيرين سيف النصر في كلية الحقوق عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها، ثم شاركت فى مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وعقب ذلك توالت أعمالها الدرامية وأبرزها مسلسلات "غاضبون وغاضبات"، و"من الذي لا يحب فاطمة"، وفي السينما، شاركت في العديد من الأعمال منها "سواق الهانم"، و"النوم فى العسل".

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