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الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد بالقوة الهجومية الضاربة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بورنموث، في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بورنموث بملعب فيتاليتي، إذ ينطلق اللقاء في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل اليونايتد، مباراته ضد بورنموث بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يقود الهجوم، الدنماركي راسموس هويلوند، وماركوس راشفورد، والأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو، بمعاونة البرتغالي برونو فيرنانديز.

ويسعى مان يونايتد لتحقيق الفوز؛ لتحسين مركزه في الدوري الإنجليزي، واللحاق بالمراكز الأربعة الأولى.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الثاني عشر وفي رصيده 41 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بورنموث 

حراسة المرمى: أندريه أونانا 

خط الدفاع: ديوجو دالوت - كامبوالا - هاري ماجواير - وان بيساكا 

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز 

وفي الهجوم: أليخاندرو جاراناتشو - راسموس هويلوند - ماركوس راشفورد.

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