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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"اكتشف الغير مكتشف".. فعاليات توعوية بمستشفي أسوان التخصصي ووحدات طب الأسرة

فعاليات حملة اكتشف
فعاليات حملة اكتشف الغير مكتشف بأسوان
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نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، فاعليات توعوية في عدد من المنشأت الصحية وذلك ضمن حملة "اكتشف الغير مكتشف" تزامناً مع الإسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب.

واستهدفت الحملة تنظيم فاعليات توعوية في عدد من مستشفيات ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان.

وتأتي هذه الحملة الرائدة ضمن جهود الهيئة لتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن أمراض القلب وتقديم النصائح الصحية للوقاية منها وعلاجها. 

وتستهدف الحملة فئات المجتمع المختلفة، من الشباب إلى كبار السن، بهدف تعزيز الوعي الشامل حول أعراض قصور عضلة القلب وطرق الوقاية منها والعلاج.

وتتضمن الفاعليات جلسات توعوية حول الأعراض التحذيرية لقصور عضلة القلب وأحدث الطرق العلاجية والوقائية.

كما تتضمن الحملة،  تنظيم ماراثون رياضي يوم السبت الموافق 4 مايو في استاد أسوان الرياضي، بدءًا من الساعة الخامسة مساءً، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة كوسيلة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تأتي هذه الحملة بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لأمراض القلب والجمعية المصرية لأمراض القلب، وهو شراكة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال رعاية وعلاج أمراض القلب، وتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحية المختلفة.

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هيئة الرعاية الصحية بأسوان حملة اكتشف الغير مكتشف الإسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب أخبار محافظة أسوان