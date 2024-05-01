أحمد الطاهري: الشركة المتحدة لها منهجها في دعم العديد من الأنشطة الثقافية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنه سعيد بالمشاركة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ33، موضحا: أنه يحضر ضمن وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف “الطاهري” خلال لقاء مع فضائية "القاهرة الإخبارية" على هامش معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ33، أن مصر هي ضيف شرف المعرض، مؤكدا أنه من المعروف أن الشركة المتحدة في الآونة الأخيرة لها منهجها الثقافي في دعم العديد من الأنشطة الثقافية ورأينا حجم الجهد الذي تم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة والذي شمل الكثير من الفعاليات.