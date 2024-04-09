مانشستر يونايتد يفقد خدمات نجمه 3 أسابيع للإصابة

تعرض الإسكتلندي سكوت ماكتومناي لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة فريقه ضد تشيلسي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت تقارير صحيفة، اليوم الثلاثاء، تطورات إصابة ماكتومناي ومدة غيابه عن الملاعب، بعد إصابة الركبة التي لحقت به.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن سكوت ماكتومناي لن يشارك مع مانشستر يونايتد في المباريات المقبلة لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مان يونايتد يفقد خدمات ماكتومناي لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، على أن يعود إلى مباريات الشياطين الحمر في الجولات الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر مايو المقبل.

ماكتومناي

وغاب ماكتومناي عن صفوف اليونايتد ضد ليفربول، في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ولم يتذوق مانشستر يونايتد طعم الفوز في آخر 3 مباريات في البريميرليج، حيث تعادل مع برينتفورد 1-1، وتلقى هزيمة من تشيلسي بنتيجة 4-3، وحقق تعادل مع ليفربول في كلاسيكو إنجلترا بهدفين لمثلهما.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السادس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة بعد خوض 31 مباراة حتى الآن.