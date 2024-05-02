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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية: تنفيذ 9 مشروعات لخدمة أهالى الباجور

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جاري تنفيذ 9 مشروعات خدمية وتنموية بنطاق مركز ومدينة الباجور وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بقيمة استثمارية تقارب 65 مليون و13 ألف جنيه .

ففي قطاع الرصف ، أشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ومنها رصف شارع بورسعيد بداية من المحكمة حتى مصرف الباجور بطول 1,5كم ، ورصف وتطوير الشارع الرئيسي  بمدينة الباجور، وكذا رصف شارع المصرب، فيما تم الانتهاء من رصف شارع الصنايع وشارع طعيمة بطول 500 متر ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق .

واكد محافظ المنوفية، أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن على مستوى المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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