السيسي يغادر العاشر من رمضان ويلتقط صورة تذكارية مع ضيوف وعمال مجمع هاير الصناعي

تفقد الرئيس السيسي مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة بمدينة الروبكي، كما التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع ضيوف وعمال المجمع، كما غادر الرئيس مدينة العاشر من رمضان.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفالية عيد العمال بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة و لفيف من جميع فئات الشعب المصري.

كما شهد الاحتفال الوزراء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة

وأقيم الاحتفال بمدينة العاشر من رمضان بأحد مصانع الأجهزة المنزلية حيث أرسى الرئيس السيسى مبدأ مهما بالاحتفال بعيد أول مايو وسط القواعد العمالية وهو ما يحفز العمال على مواصلة الإنتاج واستمرار مسيرة التنمية.

كما كرم الرئيس عددا من قدامى العمل النقابى من بينهم عادل نظمى رئيس نقابة المرافق واسم المرحوم محمد عرابى رئيس نقابة المناجم والمحاجر بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز وذلك حرصا على دعم كافة فئات المجتمع

كما تم تكريم نماذج من المرأة العاملة التى تحمل قصص كفاح كذلك ذوو همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة

كما القى محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر كلمة ممثل العمال وأهدى الرئيس السيسى درع عمال مصر، كما ألقي أيضا حسن شحاتة وزير القوى العاملة كلمة

وحملت احتفالية هذا العام تحمل طابعا مميزا بمناسبة مرور 100 عام من الاحتفال بعيد العمال فى مصر

ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير لكل يد مصرية تبني مصر الحديثة، مشيدا بسواعد المصريين أمل الوطن.

