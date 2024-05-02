كينيا تعلن استضافة القمة الأفريقية للأسمدة وصحة التربة

أعلنت وزارة الخارجية الكينية، اليوم الخميس 2 مايو 2024 أن نيروبي ستستضيف القمة الأفريقية للأسمدة وصحة التربة في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2024 في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات (KICC) في العاصمة.

وقال بيان الخارجية الكينية إو هذا اجتماع للاتحاد الأفريقي سيجمع بين رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، والوزراء المسؤولين عن الشؤون الخارجية والزراعة، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وكبار صانعي السياسات، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.

وأضافت أن من بين المشاركين الآخرين ممثلين عن منظمات المزارعين ووكالات التنمية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والعلماء والعلماء وممثلي المنظمات المانحة الرائدة.

وأشارت إلى أن الهدف من القمة هو تسليط الضوء على الدور الحاسم للأسمدة وصحة التربة في تحفيز نمو الإنتاجية لصالح الفقراء في الزراعة الأفريقية والاتفاق على خطة عمل أفريقية للأسمدة وصحة التربة بالإضافة إلى مبادرة التربة لأفريقيا.