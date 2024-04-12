بايدن: إيران لن تنجح في تنفيذ هجومها على إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل، مضيفا في إشارة إلي الهجوم الإيراني المحتمل عقب استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مؤخرا، أن طهران لن تنجح، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد ناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا، اليوم الجمعة، الاستعدادات لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتحدث جالانت وكوريلا عن الاستعداد لهجوم إيراني على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي.

وعقب الاجتماع، وصف جالانت، كوريلا بأنه "صديق حقيقي لإسرائيل" وشكره على دعم الولايات المتحدة لبلاده.

وقال جالانت: "يعتقد أعدائنا أن بإمكانهم التفريق بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن العكس هو الصحيح، إنهم يجمعوننا ويعززون علاقاتنا. نحن نقف جنبا الى جنب".

وأضاف إن بلاده "مستعدة للدفاع عن نفسها على الأرض وفي الجو، وسترد بالتعاون الوثيق مع شركائها."

والتقى الاثنان في قاعدة هاتزور الجوية الإسرائيلية بالقرب من أشدود في المنطقة الجنوبية لإسرائيل.