"الصورة في الصورة".. Fortnite تسمح بمتابعة "تيك توك" ضمن اللعبة

قامت شركة "ايبيك غايمز"، بميزة جديدة تسمي "الصورة في الصورة"، والتي تتيح للاعبين بمشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديهم من تيك توك ضمن لعبة Fortnite ، وذلك وفقا لمسرب الأخبار عن الألعاب.

وأشار إلى أن هذه الميزة تحتوي على واجهة إعلان، ومن المتوقع أن تكون منصة تيك توك هي إحد المنصات التي سيتم إضافتها للي الميزة، حساب يدعى @HYPEX .

وتعمل هذه الميزة "الصورة في الصورة"، على العديد من الأجهزة؛ إذ يمكنك مشاهدة الفيديوهات أثناء القيام بأشياء أخرى، هذه الميزة تشبه الحصول على شاشة منفصلة مخصصة لتشغيل المحتوى بينما يقوم مستخدم بأعمال أكثر أهمية.

الميزة الوحيدة هي أنها ميزة متكاملة تعمل بسهولة ، بحيث لا يحتاج المستخدم أو اللاعب إلى التصفح عبر الكثير من النوافذ لتشغيل فيديو في مكان آخر على الشاشة، أو عرض آخر دون تعطيل سير العمل.

وتستخدم هذه النوعية من الميزات في كل منصة أو موقع للإنتاجية والتعليم والترفيه، وفي حال لعبة "فورتنايت"، تشكل بالطبع موقفا رابحا للجميع، وفقا للإمكانيات الكثيرة التي تحتويها هذه الميزة.

وأجرت شركة "إيبيك" تجارب مماثلة لنفس الميزة في نهائيات كأس العالم Fortnite 2019، حيث يمكن للاعبين مشاهدة الآخرين يلعبون "فورتنايت" أثناء استمتاعهم بلعبة "فورتنايت"، ولكن هذه المرة يبدو أن الشركة تريد تطوير هذه الميزة لمشاهدة جميع أنواع البث أثناء اللعب.