بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من توديع الدوري الأوروبي

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، هزيمة قاسية من ضيفه أتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

جلس صلاح على مقاعد بدلاء الريدز منذ بداية اللقاء، وشاهد تأخر فريقه بهدف في نتيجة الشوط الأول من على دكة الاحتياط.

وحل نجم المنتخب الوطني بديلًا بين شوطي المباراة بدلًا من زميله هارفي إيليوت، ضمن 3 تغييرات أجراها المدرب الألماني يورجن كلوب دفعة واحدة.

ولم يسجل محمد صلاح أو يصنع أي هدف خلال اللقاء، لكنه أحرز هدفًا في الدقيقة 79، ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، كما سدد كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 مرت أعلى عارضة مرمى الفريق الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدف للا شئ، سجله جانلوكا سكاماكا من تسديدة قوية، فشل الحارس كيليهير في التصدي لها، وذلك في الدقيقة 38.

في الشوط الثاني، أحرز سكاماكا الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يختتم ماريو بازاليتش الثلاثية في الدقيقة 83، ليفوز أتالانتا على ليفربول بنتيجة 3-0.

بتلك النتيجة، اقترب محمد صلاح رفقة ليفربول من توديع بطولة الدوري الأوروبي، بعد خسارته من أتالانتا قبل موقعة الإياب يوم الخميس المقبل.