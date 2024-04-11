رقم مميز لـ«محمد صلاح» بمشاركته في مباراة ليفربول وأتالانتا

شارك النجم المصري محمد صلاح بديلًا في مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي ضد أتالانتا الإيطالي، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

جلس صلاح على مقاعد بدلاء الريدز منذ بداية اللقاء، وشاهد تأخر فريقه بهدف في نتيجة الشوط الأول من على دكة الاحتياط.

وحل محمد صلاح بديلًا بين شوطي المباراة بدلًا من زميله هارفي إيليوت، ليسجل رقمًا مميزًا وتاريخيًا مع ليفربول.

وبمشاركته في مباراة ليفربول وأتالانتا، يخوض الفرعون المصري المباراة رقم 75 له مع الريدز في البطولات الأوروبية المختلفة.

وبذلك، أصبح محمد صلاح عاشر لاعبي ليفربول، الذين وصلوا إلى هذا الإنجاز التاريخي، حيث شارك من قبل في 74 مباراة أوروبية.

وسجل محمد صلاح خلال 74 مباراة 46 هدفًا بشكل عام، لكنه أحرز 4 أهداف مع الحمر في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

يتأخر ليفربول أمام أتالانتا بثنائية دون رد، أحرزها جانلوكا سكاماكا في الدقيقتين 38 و60، ليصبح رفاق محمد صلاح في مأزق ومهدد بتوديع بطولة الدوري الأوروبي.