أمام أنظار محمد صلاح.. ليفربول يتأخر لحساب أتالانتا بالشوط الأول

تأخر فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد أتالانتا بهدف للا شئ، التي تقام حاليًا بينهما على ملعب أنفيلد في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز في مواجهة الفريق الإيطالي، وشاهد تأخر فريقه في نتيجة الشوط الأول من على دكة الاحتياط.

سيطر رفاق محمد صلاح على مجريات اللعب، وكاد أن يحرز هارفي إيليوت هدف تقدم الحمر، ولكن العارضة والقائم تصدا لتسديدته في الدقيقة 26.

في الدقيقة 38، سجل جانلوكا سكاماكا هدف تقدم أتالانتا من تسديدة قوية، فشل الحارس كيليهير في التصدي لها.

تأهل ليفربول إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما اكتسح سبارتا براج التشيكي بنتيجة 11-2 في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

بينما بلغ أتالانتا هذا الدور، بعدما أقصى سبورتنج لشبونة البرتغالي من البطولة، بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين بنتيجة 3-2.