محمد صلاح يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول.. فيديو

حصد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في النادي عن شهر مارس الماضي.

وتوج صلاح بجائزة هدف الشهر مع ليفربول، متفوقًا على زميله داروين نونيز، الذي سجل 3 أهداف خلال شهر مارس 2024.

كما تفوق الفرعون المصري كيران موريسون لاعب فريق الشباب في النادي، وذلك بفضل هدف الفوز الذي سجله في شباك برايتون بالجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل هدف محمد صلاح في مرمى برايتون، على المركز الأول في قائمة الأهداف الذي سجلها لاعبو الريدز في مختلف البطولات.

وسجل محمد صلاح 23 هدفًا مع ليفربول خلال الموسم الجاري 2023-2024، وذلك في 35 مباراة شارك بها، كما صنع 13 آخرين.

وينافس محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما سجل 17 هدفًا، إذ يتواجد في المركز الثالث بالقائمة، خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين بـ19 هدفًا، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا صاحب المركز الثاني برصيد 18 هدفًا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر.