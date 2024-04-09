شاهد.. هدف مبكر من مانشستر سيتي في شباك ريال مدريد

تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على مضيفه ريال مدريد الإسباني بهدف مبكر، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح البرتغالي برناردو سيلفا التهديف مبكرًا في اللقاء، من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، سددها بطريقة ذكية خادع بها حارس الريال أندريه لونين من أسفل الحائط البشري، ليضع السيتي في المقدمة بشكل مبكر وذلك في الدقيقة الثانية من قمة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الريال لمواجهة السيتي، مفاجأة بمشاركة الفرنسي أوريلين تشواميني أساسيًا، إذ يبدأ في خط الدفاع على حساب البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي كان من المتوقع أن يخوض المباراة في التشكيل الأساسي للملكي.

في المقابل، يجلس البلجيكي كيفين دي بروين على مقاعد بدلاء مان سيتي، رفقة مواطنه جيريمي دوكو، والأرجنتيني جوليان ألفاريز.