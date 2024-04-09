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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

موقف دي بروين.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم السيتي أمام الريال، ويعاونه في الخط الهجومي، جاك جريليش، فيل فودين، برناردو سيلفا.

ويجلس البلجيكي كيفين دي بروين على مقاعد بدلاء مان سيتي، رفقة مواطنه جيريمي دوكو، والأرجنتيني جوليان ألفاريز.

ويغيب الثنائي كايل والكر وناثان آكي عن المواجهة المرتقبة أمام الملكي، للإصابة حيث لم يسافرا إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا 

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياز - جون ستونز - جوشكو جفارديول 

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا

وفي الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

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