قمة الجولة 30.. أرسنال يحل ضيفًا على مانشستر سيتي بالبريميرليج

تختتم منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وأرسنال، التي قد تحدد هوية بطل البريميرليج في موسمه 2023-2024.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، صافرة انطلاق مباراة آرسنال ومانشستر سيتي، التي يحتضنها ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، والتي تنطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، بصافرة تحكيمية من الحكم أنتوني تايلور، وذلك في قمة الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد تسهم هذه المباراة في تحديد بطل لقب الموسم الحالي من البريميرليج، إذ تعني الكثير للفريقين اللذين يتصارعان على اللقب مع ليفربول، حيث يريد مان سيتي إزاحة الجانرز من القمة والتربع مكانه خلف الريدز في حالة فوزه على برايتون، كما يأمل الفريق اللندني في خطف الثلاث نقاط من معقل السماوي وإبعاده عن المنافسة بشكل طفيف.

وكان يعاني السيتي من الإصابات، التي ضربت الفريق خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وذلك بعد تعرض أكثر من لاعب للإصابة مع منتخب بلاده، ولكن تنفس الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، الصعداء بعد مشاركة الخماسي: كيفين دي بروين، مانويل أكانجي، جاك جريليتش، إيدرسون وماتيوس نونيز في تدريبات الفريق الأخيرة، ولكن يفقد المدرب الإسباني جهود الثنائي كايل والكر وجون ستونز بالمباراة بعد إصابتهما مع منتخب إنجلترا.

آرسنال ومانشستر سيتي

في المقابل، استبعد بوكايو ساكا جناح فريق المدفعجية من قائمة المنتخب الإنجليزي كإجراء احترازي، حيث كان يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، لكن متوقع جاهزيته لمواجهة مان سيتي، وكذا المدافع البرازيلي جابرييل الذي لحقت به الإصابة مع منتخب بلاده، لكن متوقع مشاركته أمام السيتي، وذلك في حين استعادة أرسنال لثلاثة لاعبين قبل المواجهة المرتقبة، وهم: أوليكساندر زينتشينكو وتوماس بارتي وتاكيهيرو تومياسو.

وكان آرسنال، حسم مباراة الدور الأول أمام مانشستر سيتي بهدف للا شيء، سجله جابرييل مارتينيلي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات، ليغيب بطل هذه المباراة، عن لقاء اليوم بسبب الإصابة، ويفقد الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني للفريق اللندني، أحد وأهم الركائز الأساسية في تشكيله أمام فلسفة مواطنه جوارديولا، الذي ينتظره صراعًا ناريًا أمام ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.