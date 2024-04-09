مفاجأة في تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، نظيره مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الريال لمواجهة السيتي، مفاجأة بمشاركة الفرنسي أوريلين تشواميني أساسيًا، إذ يبدأ في خط الدفاع على حساب البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي كان من المتوقع أن يخوض المباراة في التشكيل الأساسي للملكي.

ويقود هجوم الفريق المدريدي، الثنائي البرازيلي: فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بمعاونة هجومية من الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفخال - أنطونيو روديجير - أوريلين تشواميني - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.