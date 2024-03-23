ثنائي ريال مدريد يقود تشكيل منتخب البرازيل أمام إنجلترا

أعلن دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إنجلترا، في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لبطولتي كوبا أمريكا 2024 وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يحل منتخب البرازيل، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الإنجليزي، حيث يحتضن ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ثنائي ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، هجوم السيليساو أمام منتخب الأسود الثلاثة.

ويجلس ريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على مقاعد بدلاء المنتخب البرازيلي، ليعاون رافينيا جناح برشلونة، الثنائي فينيسيوس ورودريجو في الخط الهجومي.

تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة إنجلترا

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: دانيلو – فابريسيو برونو - بيرالدو – فينديل

خط الوسط: برونو جيماريش – جواو جوميز – لوكاس باكيتا

وفي الهجوم: رافينيا – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.