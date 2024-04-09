بهجة العيد تزهر في مصر.. من قبلي لبحري.. المساجد والساحات جاهزة للصلاة.. ومديريات الأوقاف تضع خططًا شاملة لاستقبال المصلين لتوفير سبل الراحة والجو الروحاني

مع حلول شهر شوال، يزداد الأمل والبهجة في قلوب المسلمين، حاملًا معه بشرى عيد الفطر المبارك، حيث تتجه الأنظار نحو استعدادات مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات المصرية لاستقبال هذا الحدث الديني الكبير، وجهودها لتهيئة المساجد والساحات لاستقبال المصلين، عن طريق تنفيذ خطة عمل محكمة بالتنسيق الكامل مع المحافظين، بدءا من تحديد الساحات المناسبة لأداء صلاة العيد، مرورًا بتنظيفها وتعقيمها، وصولًا إلى توفير جميع الخدمات اللازمة لضمان راحة المصلين من أماكن للوضوء، ودورات مياه، وخدمات أمنية، وصحية، وإسعافية، ووضعت وزارة الأوقاف ضوابط محددة لتنظيم صلاة العيد، تضمن سلامة المصلين وتحافظ على روحانيات هذا الحدث، ومن أجل ذلك حرصت «البوابة»، علي أن تصطحبكم في جولة للوقوف علي الاستعدادات النهائية لمديريات الأوقاف وعدد المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد.

سوهاج

أعلنت مديرية الأوقاف عن تحديد أماكن إقامة صلاة عيد الفطر لعام 2024 في محافظة سوهاج، حيث بلغ عدد الساحات المخصصة لذلك حوالي 212 ساحة، بالإضافة إلى 8670 مسجدًا موزعة على أنحاء المحافظة هذا وتأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة المحافظة لاستقبال العيد المبارك بتوجيهات من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، فيما قالت وزارة الأوقاف إنه ستتم إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، وفي الساحات التي تُحددها كل مديرية وفقًا لضوابط معينة، وذلك على غرار ما تم في عيد الفطر الماضي، وأكدت الوزارة ضرورة اتخاذ كافة المديريات للإجراءات اللازمة لتوفير أماكن لصلاة النساء، سواء في المساجد أو الساحات المخصصة لذلك، مع ضمان تحديد مكان خاص بهن يمنع التداخل مع صفوف الرجال، والتعاون مع الواعظات المعتمدات لتنظيم هذه الأمور.

الغربية

قال الدكتور خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم تخصيص 425 ساحة خلاء موزعة على مختلف الإدارات الفرعية بالمحافظة، لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك 2024، وأن جميع الساحات المحددة لاستقبال المصلين، باتت جاهزة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بكافة أنحاء المحافظة.

بني سويف

قال الدكتور عبدالرحمن نصر نصار، مدير مديرية الأوقاف ببني سويف، إن المساجد والساحات التي تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة، 143 ساحة بالمحافظة ستقام بها صلاة عيد الفطر بجميع الإدارات من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب ومدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية.

الشرقية

قال الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز المساجد والساحات المقررة لأداء صلاة العيد والبالغ عددها 711 ساحة بمختلف المراكز والمدن والأحياء تضم 1422 إمامًا أساسيًا واحتياطيًا، بجانب 12100 مسجد بقوة 4100 إمام، لافتًا إلى أن جميع الساحات المحددة لاستقبال المصلين أصبحت جاهزة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بكافة أنحاء المحافظة، وتم التنبيه علي تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

المنيا

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، تخصيص 194 ساحة متنوعة، ما بين أندية ومراكز شباب وساحات مساجد، بالإضافة إلى المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024، داخل 9 مراكز من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا، إنه تم اختيار الساحات والمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، 2024، وفقًا لمعايير وزارة الأوقاف، وتغطي جميع المدن والقرى والعزب، بجميع مراكز المحافظة، كما أنه تم تعيين أئمة، وخطباء، بصفة أساسية وبصفة احتياطية، لجميع الساحات والمساجد، لصلاة وخطبة العيد.

شمال وجنوب سيناء

استعدت مديريتا أوقاف شمال وجنوب سيناء لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بجميع المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد بالمحافظتين في الموعد المحدد من قبل وزارة الأوقاف، وصرح الشيخ الدكتور محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، لـ«البوابة نيوز»، أن صلاة عيد الفطر المبارك سيجري أداؤها بجميع المساجد المخصصة بمحافظة شمال سيناء والبالغ عددها 830 مسجدًا، وهي نفس المساجد التي يجري أداء صلاة الجمعة بها، وأن الساحات المخصصة لصلاة العيد بخلاف المساجد يجري اتخاذ الموافقة عليها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، أن كافة الاستعدادات قد اتخذت لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث استعدت المساجد بحملات النظافة والتعقيم لجميع المساجد كما جرى تخصيص أماكن للأطفال والنساء.

وفي محافظة جنوب سيناء، قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«البوابة»، إن صلاة العيد بجنوب سيناء ستجري بجميع المساجد التي يؤدي فيها صلاة الجمعة والبالغ عددها 90 مسجدًا على مستوى محافظة جنوب سيناء، وأوضح أن كافة مساجد جنوب سيناء اتخذت الاستعدادت النهائية لأداء صلاة العيد من حملات نظافة وتعقيم وتخصيص أماكن للأطفال والنساء، كما أنه سيجري الالتزام بخطبة العيد الموحدة من قبل وزارة الأوقاف المصرية التي تتناول فضل الصيام في شهر رمضان المبارك ودعم الفقراء ووجوب زكاة الفطر للفقراء والمحتاجين.

الفيوم

قال الدكتور محمود طه الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم تخصيص 123 ساحة خلاء موزعة على مختلف الإدارات الفرعية الـ17، لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك 2024، وأن جميع الساحات المحددة لاستقبال المصلين، باتت جاهزة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بكافة أنحاء المحافظة، مُشددًا على أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

مطروح

قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم تخصيص 272 مسجدًا وساحة خلاء موزعة على مختلف الإدارات الفرعية؛ لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك، وأن جميع الساحات المحددة لاستقبال المصلين، باتت جاهزة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بكافة أنحاء المحافظة، مُشددًا على أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

دمياط

استعدت مديرية أوقاف دمياط لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في 83 ساحة بعد أن تمت عملية التطهير والتعقيم للساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر في دمياط.

وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، إنه تم تحديد عدة مساجد كبرى وساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024 منها مسجد الرحمن، مسجد المنياوي، مسجد الدعوة، مسجد الكبير بكفر البطيخ ، مسجد عمرو بن العاص، مسجد الهداء، مسجد أبو بكر الصديق، مسجد الكبير بكفر سعد، مسجد ولسن بدمياط، مسجد الكبير بكفر شحاتة، مسجد البحر الوسطاني، مسجد النصر، مسجد طلعت بدمياط، مسجد السلام، مسجد الكبير بالناصرية، مسجد الكبير بشرباص مسجد السلام، مسجد السرايا، مسجد اللوزي، مسجد البحر بكفر سليمان، مسجد البحر بكفر المنازلة، مسجد الكبير بميت غالب، مسجد الهدى النبوي مسجد القديم.

الدقهلية

أنهت مديرية الأوقاف بالمحافظة بقيادة الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، استعداداتها لعيد الفطر المبارك، حيث تم تخصيص 10 آلاف مسجد وهي التي تقام فيه صلاة الجمعة، بالإضافة إلى حوالي 600 ساحة خلاء وساحات مراكز شباب موزعة على مختلف الإدارات الفرعية لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك، وصرح وكيل الوزارة، أنه جرى تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

الإسكندرية

استعدت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف، لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك 2024، بتخصيص 500 ساحة خلاء موزعة على 11 إدارة فرعية وتخصيص 1000 إمام وخطيب لإلقاء الخطبة وأداء صلاة العيد بين 500 إمام وخطيب أساسي و500 احتياطي، وجاهزية كافة الساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بكافة أنحاء المحافظة، وتكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

البحر الأحمر

أكدت مديرية أوقاف البحر الأحمر استعدادها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك بتطهير وتعقيم المساجد، حيث تم تجهيز 212 مسجدًا و10 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وقال الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن مساجد أداء صلاة عيد الفطر التي تم تخصيصها عددها 212 مسجدًا، و10 ساحات، و110 مساجد في الغردقة و22 مسجدًا في رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و20 مسجدًا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم، و14 مسجدًا في حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى 3 ساحات بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر وساحة بسفاجا، و4 ساحات بالقصير جنوب البحر الأحمر، وساحة بحلايب، وساحة بالشلاتين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

بورسعيد

أعلن الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، عن بدء تجهيز 11 ساحة بكافة أحياء المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية ببورسعيد، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وأن الساحات هي: أمام مسجد بورفؤاد الكبير، المعمورة بطرح البحر، الشبان المسلمين، السيدة زينب، التوحيد، الرزاق، السلام تصنيع، الشيخ زايد، الحسين، السلام، حمدي تمام.

من جانبه شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتجهيز الساحات على أعلى مستوى لاستقبال المصلين، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والميادين والحدائق والشاطئ ومحيط المساجد وساحات الصلاة.

السويس

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف في السويس، إن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في 44 ساحة و138 مسجدًا على مستوى أحياء المحافظة الخمسة، وأن المديرية عقدت اجتماعا مع مديري الإدارات الخمس في الأحياء من أجل التجهيز لإقامة تلك الساحات وتوفير كافة المستلزمات لها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للأحياء، كما تم توزيع الأئمة على الساحات والمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، وتم إرسال كشف بأسماء الساحات إلى كافة الجهات المعنية لتأمينها من قبل الأجهزة الأمنية والإسعاف.

البحيرة

أعلنت مديرية الأوقاف بالمحافظة عن تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024، وقال الدكتور محمد أبوحطب، وكيل الوزارة، في تصريحات لـ«البوابة»، إنه تم تجهيز 60 ساحة صلاة في المساجد لأداء صلاة العيد، حيث تم تخصيص إمام رئيسي وإمام احتياطي لكل ساحة، وأن أعمال تعقيم وتطهير مستمرة لساحات المساجد لصلاة عيد الفطر، تنفيذ لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالاستعداد لعيد الفطر المبارك، مُشيرًا إلى أن المحافظة يوجد بها أكثر من 15 ألف مسجد.

الإسماعيلية

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، عن الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث بلغ عدد الساحات هذا العام 100 ساحة مقسمة على إدارات الأوقاف بأنحاء المحافظة، والتي جاءت على النحو التالى:

تخصيص 21 ساحة لصلاة عيد الفطر في إدارة الإسماعيلية، وهي ساحات كل من النادي الإسماعيلي، مسجد الإسماعيلي، الملعب المفتوح بالخامسة، ساحة موقف الحكر، ساحة نادي الشهداء، مسجد على عيد، مركز شباب السحارة، الزغابة، عثمان ابن عفان بالحرفى، الصالحين بحي السلام، عباد الرحمن بالثلاثينى، مركز شباب أبو آدم بعزبة أبو آدم، مسجد محمد فريد بأبو عطوة، بالإضافة إلى كل من ساحات الدوحة، الرضوان، السلام، أم القرى والفردوس، مسجد بدر، الحاس، مسجد نقابة المعلمين.

كما تم تحديد 19 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بإدارة أوقاف التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، وشملت تلك الساحات كل من البعالوة، الحمادة، مركز شباب البعالوة، ساحة مسجد مجمع البحر، القرين الجديدة المسطح الأخضر، ساحة مدرسة الثانوية العامة، أبوحليفة، التل الصغير، أبو حامد، ساحة مدرسة عطية الناظر، مركز شباب المزارعة، مركز شباب أبو عاشور، الجزيرة الخضراء، البكارشة، مركز شباب الظاهرية، مركز شباب أبو عيادة، مركز شباب الغرابوة، مدرسة عزبة منصور.

بالإضافة إلى تحديد 8 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بإدارة أوقاف فايد، وتشمل: الضبعية، مركز شباب فنارة، مركز شباب أبو سلطان، ساحة ميدان فنارة، ساحة عمر بن الخطاب، مركز شباب فايد، مركز شباب كسفريت، ساحة العقادة، وحددت مديرية أوقاف الإسماعيلية 10 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بإدارة أوقاف القنطرة غرب، وشملت مراكز شباب أبو شلبي، القنطرة غرب، البياضية، أبو خليفة، ساحة مسجد النور بالروضة، مركز شباب الرياح، مركز شباب الشهيد خيري، ساحة مسجد أبو بكر الصديق بالمثلث، ساحة مسجد القدس، ساحة ملعب منشية مبارك، بالإضافة إلى تحديد 17 ساحة لصلاة عيد الفطر بإدارة القصاصين، وتشمل ساحات مدرسة أحمد عرابي، مركز شباب القصاصين، مركز شباب الهوانية، مركز شباب النجع، مركز شباب الهيش، مركز شباب المحسمة، السويدات، المحسمة العبل، الخفيج، أم عزام، عرب قاسم، المغاربة، المعهد الديني بالكوع، مركز شباب البغادة، مركز شباب الجعارة، ومعهد تل ثمود.

وحددت إدارة أوقاف القنطرة شرق 7 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وهي ساحات: الشهيد جواد حسني، سيد المرسلين، الخلفاء الراشدين، مراكز شباب الأبطال والتقدم والعبور والأحرار، بالإضافة إلى تحديد 17 ساحة لصلاة العيد بإدارة أوقاف أبوصوير، وهي ساحات: مراكز شباب الواورة، أبو خروع، الوصفية، أبو صوير، وأبو عياد، وأبو جريش، شعيب، ساحة العالى، المركز الطبي، ساحة التوفيق، ساحة الصوفية، ساحة مدرسة غريب سلامة، ساحة العمدة، ساحة رست بورسعيد، ساحة 6 أكتوبر، ساحة الصولي، منشية مبارك، والمستقبل الجديد.