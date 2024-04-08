مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

استعد مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء لاستقبال عيد الفطر المبارك بمتابعة كافة القطاعات والخدمات خلال فترة العيد وذلك ضمن توجيهات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه بضرورة الاستعداد التام لاستقبال عيد الفطر المبارك ومتابعة كافة القطاعات الخدمية تنفيذا لذلك تم إعداد خطة متكاملة لمركز ومدينة الحسنة استعدادا لعيد الفطر المبارك بناءًا على تعليمات من مرزق رزيق سالم نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة حيت تم تشكيل غرفة عمليات بمجلس المدينه لمتابعة جميع القطاعات على مدار الساعة.

وطالب نائب رئيس المركز والمدينة على رفع درجة التأهب القصوى بجميع الإدارات الخدمية لتلبية جميع احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك كما أوضح سيادته إلى ضرورة التواجد الميدانى لكافة القطاعات لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل القوى مع أى مشكلة تواجه المواطن والعمل على حلها.

كما شدد نائب رئيس المركز والمدينة على ضرورة التأكد من جاهزية المساجد التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك ومراجعة كافة الطرق المؤدية إليها والتأكد من عدم وجود أي معوقات مع تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حرصًا على سلامة الجميع وذلك بالتنسيق مع إدارة أوقاف الحسنة.

كما شدد نائب رئيس المركز والمدينة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية خلال هذه الفترة لضبط الأسواق ومراجعة كافة السلع الغذائية التي يتم تداولها بالمحال التجارية فى نطاق المركز والمدينة للتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المستهلك خاصه اللحوم والأسماك والخضروات وجميع المواد الغذائية بالإضافة إلى مراقبة الجودة والأسعار والحد من جشع التجار.

كما أكد نائب رئيس المركز والمدينة على رفع درجة الاستعداد القصوى خاصه بقطاع المياه والصرف الصحي لتغطية جميع برامج المياة وتوزيعها على الأهالى خلال إجازة العيد وعلي مستوي قطاع الكهرباء ضرورة التأهب الكامل لمواجهة أى اعطال تحدث بجميع قرى المركز والمدينة خلال أيام عيد الفطر المبارك ٠

كما شدد نائب رئيس المركز والمدينة على قطاع النظافة والتجميل بضرورة تكثيف الإجراءات الإحترازية والوقائية بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات من جميع شوارع المركز والمدينة حرصًا على صحة وسلامة الجميع خاصه خلال أيام عيد الفطر المبارك

وأكد علي ضرورة جاهزية معدات التدخل السريع بالمجلس لمواجهة أى مشكلة قد تحدث تحول دون وصول الخدمة للمواطنين

كما شدد على ضرورة متابعة ورصد أى ظاهرة تعدى على الأراضي المملوكة للدولة أو البناء بدون تراخيص خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك والتعامل بكل حسم وتفعيل الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذالك حفاظًا على هيبة الدولة المصرية ٠

كما أشار إلى ضرورة التواصل المستمر بين القرى وغرفة عمليات المجلس لمتابعة الوضع داخل القرى اول باول خلال فترة ايام عيد الفطر المبارك

وطالب نائب رئيس المركز والمدينة بضرورة جاهزية كافة الإدارات الخدمية والعمل بيقظة تامة للتصدى لأى مشكله تواجه المواطن أمام وصول الخدمة المقدمة للجميع ٠

كما لفت إلى ضرورة متابعة كافة الطرق المؤدية إلى قرى المركز والمدينة والتأكد من عدم وجود أى عوائق أمام المارة حرصًا على سلامة جميع المواطنين ٠