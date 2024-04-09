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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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حي الدقي يستعد لصلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد ميدان مصطفي محمود

ااستعداده لصلاة 
ااستعداده لصلاة  عيد الفطر بتجهيز ساحة  مسجد ميدان مصطفي محم
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اعلن حي الدقي استعداده لصلاة  عيد الفطر بتجهيز ساحة  مسجد ميدان مصطفي محمود بالمهندسين التابع لحي الدقي بالجيزة وذلك لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالساحة المجاورة للمسجد لاستقبال المصلين ، بالفراشه والنظافه وطلاء البلدور والاناره وشاشات العرض وبنارات تحمل عبارات التهنئه بعيد الفطر.
واكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة  لإستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بكافة أنحاء المحافظة مؤكداً انه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وبمحيطها وذلك استعدادا لاستقبال المصلين .
واطلع محافظ الجيزة علي استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال العيد حيث تم تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك بالاضافه إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافي وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

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