مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في مدن محافظة البحر الأحمر

أعلنت دار الإفتاء عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وغدا الثلاثاء 9 إبريل 2024، هو المتمم لشهر رمضان 2024، وأن يوم الأربعاء 10 من شهر إبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، استعدت المحافظات لصلاة عيد الفطر المبارك 2024، وفق التوقيات والمواعيد.

حيث تقام صلاة الغيد بمدينة الغردقة في تمام الساعة 5:50

بينما تقام صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة حلايب 5:42،

فيما تقام صلاة عيد الفطر المبارك في الشلاتين في تمام الساعة 5:46.

وفي السياق ذاته.. أكدت مديرية أوقاف البحر الأحمر استعدادها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك بتطهير وتعقيم المساجد، حيث تم تجهيز 212 مسجدًا و10 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إنّ مساجد أداء صلاة عيد الفطر التي تم تخصيصها عددها 212 مسجدًا، و10 ساحات، و110 مساجد في الغردقة و22 مسجدًا في رأس غارب، و18 مسجدًا

في سفاجا و20 مسجدًا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم، و14 مسجدًا في حلايب وشلاتين.

بالإضافة إلى 3 ساحات بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر وساحة بسفاجا، و4 ساحات بالقصيرجنوب البحر الأحمر، وساحة بحلايب، وساحة بالشلاتين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.