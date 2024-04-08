"الأوقاف" تحدد ساحات "صلاة العيد" بالمديريات.. وتوجه بتوفير المناخ الروحي للمصلين دون مخالفات شرعية.. وضوابط لحضور النساء

أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك 2024، لافتة إلى أنها هى نفس ضوابط العام الماضى، وتعمل المديريات بالمحافظات على حصر الساحات التى ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024، وذلك بعد إعلان الوزارة بأن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة أيضا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن إقامة صلاة عيد الفطر بالساحات العامة تكون وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

وأكدت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة، وتقام صلاة العيد فى الساحات التى تحددها مديريات الأوقاف بالمحافظات موضحة أن المديريات وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها.

وأضافت انه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنه عند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء وإن كانت الصلاة في المسجد صلى الرجال في مصلى الرجال والنساء في مصلى النساء.

وأوضحت إن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما، مشدده أنه لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما وإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة مكروهة عند جمهور الفقهاء باطلة عند الأحناف.

وأشارت وزارة الأوقاف إلي أنه تم الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.

في السياق ذاته قالت الوزارة، إن التكبير سنة في العيدين، ويبدأ وقت التكبير في عيد الفِطر من وقت ثبوت وإعلان رؤية هلال شوال، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة، قال اللهُ تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ"، والمراد بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.

وقيل: يبدأ وقت تكبير عيد الفطر عند الغدو إلى صلاة عيد الفطر، أي عند الخروج من البيوت إلى مصلى العيد، وبه قال الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، ولا حرج على من أخذ بهذا الرأي أو ذاك.

وفيما يتصل بالتكبير قبل صلاة العيد، أكدت الوزارة، أنه لا حرج على البدء به في أي وقت كان قبل صلاة العيد، دون التقيد بوقت محدد، ففي الأمر سعة ومتسع.

ومن صيغ التكبير: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

ومنها: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وعن هذه الصيغة الأخيرة قالت دار الإفتاء المصرية: هي صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى: "وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة أماكن ساحات صلاة عيد الفطر وهي: جامع الحسين، الجامع الأزهر، جامع عمرو بن العاص، جامع الفتح برمسيس، جامع الرحمن الرحيم بصلاح سالم، مسجد السيدة زينب، مسجد السيدة نفيسة، مسجد السلطان حسن، مسجد بلال بن رباح بالمقطم، مسجد منارة الإسلام بالمقطم، مسجد الفردوس بحدائق المعادي، مسجد السلطان الحنفى بالسيدة، مسجد سيدى على زين العابدين بالسيدة، مسجد الفاروق بالمعادي، مسجد عبد المنعم رياض كوتسيكا، مسجد الخلفاء الراشدين صقر قريش، مسجد التقوى الطوب الرملي، مسجد السلام مدينة نصر.

كما أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة أماكن ساحات صلاة عيد الفطر وهي: مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، مسجد أسد بن الفرات بالدقي،- ساحة مسجد المغفرة بالعجوزة، ساحة مسجد النيل بالدقي، ساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين ببولاق الدكرور، ساحة مسجد آل حمد ببولاق الدكرور، ساحة السلام وراق الحضر، ساحة مسجد الحصري بأكتوبر، ساحة عماد راغب بأكتوبر.