محافظ الفيوم: تخصيص 146 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

خصصت مديرية أوقاف الفيوم عدد 146 ساحة، إضافة إلى المساجد الكبيرة التي تقام بها صلاة الجمعة، وذلك لآداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه قد تم تجهيز المساجد الكبيرة والساحات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيراً إلى أن تجهيز جميع الساحات يتم تحت إشراف مديرية الأوقاف.

وأضاف، أن الساحات الــ 146 التي تم تجهيزها لآداء صلاة العيد موزعة بواقع 9 ساحات ببندر أول الفيوم، و44 ساحة بمركز الفيوم، و31 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و22 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و21 ساحة بمدينة ومركز طامية، و10 ساحات بمركز ومدينة يوسف الصديق، و9 ساحات بمركز ومدينة أبشواى.