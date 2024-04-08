بالفيديو.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن تفاصيل استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الفطر المبارك 2024، قائلًا: " إن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك بمجموعة من المهام سواء قبل العيد أو أثناء العيد".

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الإثنين، أنه سيتم ربط غرف العمليات بالوزارة بغرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات المصرية تيسيرًا واستجابة للخدمات الموجودة في عيد الفطر المبارك.

وتابع، أن كل العاملين بوحدات الإدارة المحلية على تواصل دائم لتنفيذ مجموعة من المحاور أهمها التعاون بين الوحدات المحلية والوزارات المعنية والخدمة بتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر وتأمين ساحات الصلاة واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمساجد وفتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور.

وأضاف، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم تشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد، في كل المحافظات.