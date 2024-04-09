إصابة 17 شخصا في تصادم ميكروباص مع ونش بطريق بحيرة قارون بالفيوم

أصيب 17 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في تصادم وقع بين سيارة ميكروباص والأخرى ونش وانقلابهما بسبب شدة التصادم، اليوم الثلاثاء، على الطريق السياحي أمام الملاحات بدائرة مركز شرطة ابشواي بالفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد كلا السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما، فاصطدما معًا ثم انقلبا وأصيب مستقليهما.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم مروّع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ميكروباص وأخرى ونش، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة 17 شخصًا، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، ب8 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى 10 مصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم، وتم اسعاف 7 مصابين مكان الواقعه بعد رفضهم النقل الي المستشفي، وتم إتخاذ اقرار منهم برفضهم تلقي العلاج بالمستشفي،



جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.