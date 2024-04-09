خارج التوقعات| العتاولة الحلقة 29.. سجال بين باسم سمرة وطارق لطفي

قرر مخرج مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفى الخروج عن المألوف وأخرج الحلقة قبل الأخيرة والتى تحمل رقم ٢٩ بشكل غير متوقع ممزوج بالحوار الواقعى الذى يدور فى أذهان المتابعين للعمل

فقد روج باسم سمرة داخل أحداث الحلقة في مشهد جمعه بطارق لطفي بالجزء الثاني من العمل خلال حوار دا بينهما حيث قال طارق لطفي"خضر" موجها حديثه لباسم سمرة "عيسى الوزان "هو أنا مقولتلكش.. مش أنا قررت أغير النهاية فرد باسم سمرة: النهاية اتكتبت خلاص فعلق طارق لطفي: بس لسه متصورتش... ابقى قابلني

فسأله باسم سميرة: إمتى وفين فاجابه

فرد طارق لطفي: بكره على mbc مصر الساعة 7 بتوقيت القاهرة لينهى طارق لطفي الحديث بجملة عيسى الوزان الذى اشتهر بها خلال المسلسل وهى يلا بينا بصوت "خضر"

هذا المشهد وتلك المباراة الفنية الواقعية والتى خرجت عن المألوف نالت إعجاب الكثيرين من مشاهدى المسلسل

العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدي الأتربي، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي، والعمل من تأليف هشام جلال، وإخراج أحمد خالد موسى.