ads
الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

خارج التوقعات| العتاولة الحلقة 29.. سجال بين باسم سمرة وطارق لطفي

العتاولة
العتاولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر مخرج مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفى الخروج عن المألوف وأخرج الحلقة قبل الأخيرة والتى تحمل رقم ٢٩ بشكل غير متوقع ممزوج بالحوار الواقعى الذى يدور فى أذهان المتابعين للعمل 

فقد  روج باسم سمرة داخل أحداث الحلقة في مشهد جمعه بطارق لطفي بالجزء الثاني من العمل خلال حوار دا بينهما حيث قال طارق لطفي"خضر" موجها حديثه لباسم سمرة "عيسى الوزان "هو أنا مقولتلكش.. مش أنا قررت أغير النهاية فرد باسم سمرة: النهاية اتكتبت خلاص فعلق طارق لطفي: بس لسه متصورتش... ابقى قابلني
فسأله باسم سميرة: إمتى وفين فاجابه

فرد طارق لطفي: بكره على mbc مصر الساعة 7 بتوقيت القاهرة لينهى طارق لطفي الحديث بجملة عيسى الوزان الذى اشتهر بها خلال المسلسل وهى يلا بينا بصوت "خضر"

هذا المشهد وتلك المباراة الفنية الواقعية والتى خرجت عن المألوف نالت إعجاب الكثيرين من مشاهدى المسلسل

العتاولة  بطولة الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدي الأتربي، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي، والعمل من تأليف هشام جلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

احمد السقا مسلسل العتاولة باسم سمرة مسلسل العتاولة أحداث الحلقة ال٢٩ مسلسل العتاولة