رئيس البحوث الزراعية يستقبل سفير دولة سيراليون بالقاهرة

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، سفير دولة سيراليون بجمهورية مصر العربية صادق سيلا، حيث تناول اللقاء سبل التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية في مجالات التنمية الزراعية.

وفي إطار العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين، قام سفير دولة سيراليون لدى القاهرة صادق سيلا بزيارتين لمركز البحوث الزراعية، وزار مركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا ومركز ميكنة الأرز بميت الديبة ومحطة البحوث الزراعية بسخا، حيث تفقد والوفد المرافق البرامج البحثية بالمحطة.

رافقه الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل والدكتور وكيل المعهد للبحوث ووكيل معهد الهندسة الزراعية ومدير المحطة ولفيف من السادة الباحثين، وأبدى الوفد إعجابه بالأصناف والهجن المصرية والرغبة في التعاون في مجال تحسين المحاصيل خاصة بعد اختبار التقاوي المصرية في سيراليون وأظهرت نجاحا لمحاصيل البصل والفلفل والخيار.

حضر اللقاء الدكتور شيرين عاصم وكيل المركز والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل والدكتور مجاهد عمار وكيل المعهد لشئون البحوث، حيث تم الاتفاق التعاون الفني بين الجانبين وتدريب المتخصصين من دولة سيراليون وإرسال بعض العينات من أصناف وهجن الأرز والذرة وبعض محاصيل الخضر للتقييم تحت ظروف سيراليون ودراسة مذكرة التفاهم المقترحة تمهيدا لتوقيعها في أقرب وقت ممكن.

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