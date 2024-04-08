فوز فريق الزهور بمرحلة 13 سنة بالدورة الرمضانية لكرة القدم

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من ”دورة الزهور“ الرمضانية لمنافسات كرة القدم بحفل بملعب كرة القدم بالتجمع الخامس.

وشهدت الدورة التي أقيمت على مدار شهر رمضان مشاركة 38 فريقاً يمثلون عشر أكاديميات مختلفة.

واستطاع فريق الزهور تحت 13 سنة B الفوز ببطولة المرحلة بعد مباراة قوية أمام فريق سترايك والتي فاز فيها لاعبو الزهور بنتيجة 1-0 ليتوج بكأس المرحلة.

وشهد ختام البطولة المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، ومحمد مطيع سكرتير عام النادي، وأيمن بيرم عضو مجلس الإدارة، ونشوى النحاس عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى مديري النشاط الرياضي بفرعي التجمع الخامس ومدينة نصر أحمد عبد الفتاح، وأحمد الليثي، وأحمد سعيد) بالإضافة إلى إسلام عادل المديى الفني لكرة القدم بنادي الزهور.

وقامت إدارة النشاط الرياضي بنادي الزهور هذا العام وللموسم الثاني على التوالي بتنظيم دورة الزهور الرمضانية لجميع الألعاب الجماعية والفردية التي أقيمت على مدار شهر رمضان الكبير وذلك بالتنسيق مع منسقي الرياضة من أعضاء المجلس وهم: علي عادل ، أمين الصندوق، ومحمد مطيع سكرتير عام النادي، وياسر حفني.

وقد أعرب المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور عن سعادته بفاعليات الدورة التي شهدت مشاركة واسعة من جميع لاعبي النادي الذين استمتعوا بالمنافسة في أجواء مليئة بالمرح والمتعة.

ووجه الدمرداش الشكر لإدارة النشاط الرياضي والمديرين الفنيين على المجهود الذي بذلوه من أجل نجاح هذه الدورة للعام الثاني على التوالي.

ومن جانبه توجه اسلام عادل بالشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش لدعمهم الكبير في تنظيم هذه الدورة التي تساهم في نشر اللعبة بشكل اكبر وتشجيع لاعبي الزهور.