قرعة كأس مصر.. البنك الأهلى فى مواجهة بتروجيت فى دور الـ32

انتهت منذ قليل مراسم قرعة بطولة كأس مصر وأسفرت القرعة عن مواجهة فريق البنك الأهلى لفريق بتروجيت الصاعد رسميا للدورى المصرى الممتاز وذلك ضمن مباريات دور ال 32 لمسابقة كأس مصر.

المقاولون يواجه الترسانة

أسفرت قرعة بطولة كأس مصر عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لنظيره الترسانة في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ32 للمسابقة يوم الاثنين المقبل وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فريق زد في السابعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.