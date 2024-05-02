الرئيس الفرنسي يهدد بإرسال جنوده إلى أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال اخترقت روسيا خطوط الجبهة.

وكانت كييف، قد أعلنت تدهور الأوضاع على طول خطوط القتال، مشيرة إلى تحقيق الجيش الروسي لنجاحات تكتيكية على طول جبهة القتال.

وجاء ذلك بعد توقع رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، بتدهور الأوضاع على جبهة الحرب خلال مايو ويونيو القادم، محذرًا من أنها تكون فترة صعبة على أوكرانيا.

وليست تلك المرة الأولى التي يلوح بها ماكرون بإرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا مع حديثه سابقًا عن ذلك الأمر، وهو ما قلل من شأنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلًا إنه لن يغير من نتائج الحرب.

وأكدت موسكو، أن القوات التي سيتم إرسالها يتم استهدافها وتلقى نفس مصير جيش نابليون بونابرت الكبير.