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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خلال 24 ساعة.. الرادار يحرر 6833 مخالفة تجاوز سرعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط الأتي:
10957 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 139 مخالفة السير بدون تراخيص 22 دراجة نارية، ومخالفة 6833 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 12 مخالفة موقف عشوائى159 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة 9 مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وزارة الداخلية الحملات المرورية ضبط 10957 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة