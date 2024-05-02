استقرار الذهب منتصف التعاملات متأثرا بثبات الدولار في البنوك المصرية

عادت أسعار الذهب في مصر إلى التراجع بشكل طفيف منذ بداية التداولات، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس في ظل ارتباطه بحركة سعر أونصة الذهب العالمي بسبب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي تسبب في تراجع مستويات الدولار مما دعم ارتفاع الذهب.

افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3080 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى. وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 35 جنيه ليغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3055 جنيه للجرام.

ارتفاع سعر الذهب أمس جاء بالتزامن مع ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والفترة الحالية تشهد ارتباط سعر الذهب المحلي بالسعر العالمي الأمر الذي أعطى الذهب فرصة للارتفاع يوم أمس.

من جهة أخرى يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية استقرار يصاحبه ارتفاعات طفيفة خلال تداولات اليوم، بينما في المقابل نجد استقرار آخر في عمليات الطلب على الذهب المحلي منذ انتهاء شهر رمضان وفترة الأعياد.

بالتالي نجد أن عامل سعر الصرف وعامل الطلب المحلي على الذهب لا تؤثر على الأسواق بشكل أساسي خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي يجعل سعر الذهب المحلي يرتبط بتحركات سعر الأونصة العالمية بشكل كبير خلال هذه الفترة.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي.

بينما قد أشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.36 مليار دولار مع نهاية شهر مارس، بزيادة أعلى من 5 مليارات دولار مقارنة مع الاحتياطي في شهر فبراير الماضي، ليعد هذا أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ عامين.

في حين ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 3.51 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 168.034 مليار دولار بنهاية عام 2023.

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نمو بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري على أن يتزايد في العام المالي القادم إلى 4.5%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عادت سعر أونصة الذهب العالمي إلى التراجع من جديد خلال جلسة اليوم الخميس، وذلك بعد أن شهدت تعافي خلال جلسة الأمس على حساب ضعف الدولار الأمريكي الذي انخفض بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر عدم نيته رفع أسعار الفائدة مجدداً.

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس متأثراً بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية دون تغيرات تذكر، ونتيجة لهذا يتبع سعر الذهب المحلي تحركات السعر العالمي في ظل غياب العوامل الأخرى المؤثرة عليه خلال هذه الفترة.

فشل سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس في اختراق مستوى المقاومة 2330 دولار للأونصة، لينعكس السعر إلى الأسفل من هذه المنطقة ويتداول حالياً عند المستوى 2300 دولار للأونصة، ليتجه السعر إلى اختبار القاع السعري الذي سجله يوم أمس عند 2281 دولار للأونصة.

الارتفاع المؤقت في أسعار الذهب الذي شاهدناه يوم أمس عمل على تعديل قراءة مؤشرات الزخم التي كانت تظهر تشبع في البيع، والآن هناك فرصة لتحقيق المزيد من الهبوط في أسعار الذهب ويستهدف منطقة 2260 – 2240 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

ارتد سعر الذهب المحلي عيار 21 لأعلى خلال جلسة الأمس بعد أن فشل في كسر المستوى 3050 جنيه للجرام، واليوم يعود السعر إلى التراجع من جديد في ظل ارتباطه بحركة سعر الذهب العالمي، وقد يحاول السعر إعادة اختبار هذا المستوى من جديد.

قد يجد سعر الذهب المحلي المزيد من الضغط السلبي في حالة انخفاض السعر العالمي بشكل كبير، وفي هذه الحالة سيتمكن من كسر المستوى 3050 جنيه للجرام ليستهدف المستوى 3000 جنيه للجرام.