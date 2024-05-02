محامي الأهلي يعلن تغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه في قضية السب

أعلن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، صدور حكم جديد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق لصالحه بتعويض بمبلغ 400 ألف جنيه من محكمة شمال الجيزة، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به واستناداً لحكم قضائى جنائي بات آدان رئيس الزمالك الصابق فى جرأئم سب وقذف بحقه.

كما أعلن محمد عثمان، طعنه على الحكم أمام محكمه الاستئناف لزيادة مبلغ التعويض وحال صدور الحكم نهائيا سيتبرع بكامل المبلغ لمستشفيي الناس و25 يناير، مؤكدًا أنه مازال هناك 20 قضية مدنى وجنائى منظورين أمام المحاكم ضد مرتضى منصور.