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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

المجلس القومى للمرأة يشكر رئيس الجمهورية على توجيهاته لدعم السيدات العاملات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته التي أصدرها اليوم لدعم تمكين المرأة المصرية العاملة ، وذلك خلال احتفالية عيد العمال.
حيث عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بتوجيهات رئيس الجمهورية اليوم ، قائلة:" زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم، حيث انه توجيه رئاسى جديد في عيد العمال ويتضمن تأكيداً على الالتزام السياسى والدستورى بتمكين المرأة اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.

 وأضافت :"احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات يرفع الناتج القومي ٣٤٪، وهانحن اليوم نشهد توجيه من أعلى قيادة سياسية بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديا.
تجدر الإشارة الى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوية قد شهد اليوم فعاليات احتفالية عيد العمال بمجمع «هاير مصر» الصناعي للأجهزة الكهربائية، بمدينة العاشر من رمضان.

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